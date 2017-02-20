В Каменском массиве Симферополя жители создали народный патруль

В Каменском массиве аннексированного Симферополя в последнее время происходят регулярные кражи и грабежи. В целях противодействия усилившейся преступности жители массива создали народный патруль. Об этом корреспонденту Крым.Реалии 20 февраля сообщила активистка объединения «Крымская солидарность» Фатма Исмаилова.

«У нас на дачной Каменке, где я проживаю, за последние месяца два участились грабежи домов. Причем такие, что точнее это назвать чисткой домов. Стоит людям уехать на день два... И дом чистит какая-то группа лиц, так как уносят из дома все, что только можно: технику, одежду домочадцев, продукты, кастрюли, посуду, шампуни и т.д. По Каменке ОМОН патрулировал... Или это спецоперация была. У нас мысль, что в связи с кражами. Но с другой стороны, на протяжении двух месяцев им, ворам, позволяли грабить. Поэтому люди сами решили охранять по очереди дома на своих улицах», – сообщила общественница.

Местные жители связывают начало массового воровства в жилом массиве с закрытием властями свалки в Каменке. На свалке имели свой доход десятки асоциальных лиц, которые теперь остались без средств к существованию. Жители Каменки подозревают, что именно эти люди занимаются воровством и грабежами в районе.

Созданный на добровольной основе народный патруль жителей Каменки проводит регулярные объезды всех улиц массива для выявления подозрительных лиц, автомобилей или ситуаций.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».