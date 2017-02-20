В Белый дом передали план снятия санкций с России и референдума о передаче Крыма в аренду

За неделю до отставки с поста помощника президента США по национальной безопасности Майкл Флинн получил от лиц, близких к Дональду Трампу, пакет предложений по отмене антироссийских санкций в общем контексте урегулирования ситуации в Украине. Об этом сообщает New York Times.

По информации издания, в разработке предложений участвовали личный адвокат Трампа Майкл Коэн, деловой партнер президента, уроженец СССР Феликс Сатер, помогавший ему с поиском бизнес-проектов в России, и Андрей Артеменко, украинский народный депутат, находящийся в оппозиции к действующему режиму в Киеве. Артеменко открыто признается в связях с Кремлем и заявляет, что у него имеются доказательства коррумпированности президента Украины Петра Порошенко.

Мирный план предусматривает вывод всех российских сил из восточной Украины и проведение в Украине референдума о передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет. По словам Артеменко, указанный план пользуется поддержкой помощников Путина, пишет New York Times.

В начале нулевых Артеменко провел два с половиной года в тюрьме в Украине по обвинению в растрате, но позже обвинения против него были сняты. Феликс Сатер лет двадцать назад признал себя виновным в участии в биржевой афере, к которой была причастна мафия. ФБР в настоящее время проверяет Майкла Коэна, в числе других лиц из окружения Трампа, на предмет контактов с представителями России, в том числе, высокопоставленными чинами российской разведки.

Президент Украины Петр Порошенко 17 февраля во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что политика умиротворения не остановит Россию, и любые соглашения с этой страной за спиной Украины невозможны и только усугубят ситуацию.



«Мой месседж прост – ничего об Украине без Украины. Любая сделка с Путиным за спиной Украины только ухудшит ситуацию», – заявил Порошенко.



Россия аннексировала украинский Крым в марте 2014 года. Киев и Запад не признают этого и считают полуостров украинской территорией. Украина и Запад обвиняют Россию в поддержке пророссийских боевиков на Донбассе. Москва эти обвинения отвергает, заявляя, что на Донбассе нет русских военных, но есть «добровольцы». Из-за агрессии России против Украины Запад ввел ряд санкций против Москвы.