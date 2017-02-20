На «Городском автозаправочном комплексе» Севастополя долг по зарплате превысил 4 млн рублей

В аннексированном Севастополе работникам предприятия ГУП «Городской автозаправочный комплекс» (ГАЗК) задолжали зарплату на сумму более 4 миллионов рублей, сообщает 20 февраля пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства Севастополя.

Как подчеркнул вице-губернатор правительства Севастополя Илья Пономарев, кроме задолженности по зарплате, предприятие также задолжало 1,6 миллиона рублей налогов.

По сообщению ведомства, ежемесячно издержки предприятия составляют более 1,5 миллиона рублей.

«Чтобы ГАЗК был рентабельным (без учета погашения существующей задолженности), каждая заправка должна в сутки реализовывать 3-4 тысячи литров топлива. В декабре все заправки смогли продать 9 тысяч литров, в январе – 63 тысячи литров», – говорится в сообщении.

По словам Пономарева, трудности предприятия связаны с изменением законодательства в сфере закупок топлива на госпредприятия. Он пообещал предпринять шаги для погашения задолженности по зарплате перед работниками предприятия, но отметил, что «правительство Севастополя не имеет ни возможности, ни права поддерживать и содержать структуру, которая, имея достаточно возможностей для того, чтобы приносить городу доход, а генерирует убытки».

В мае 2016 года в Севастополе сообщалось о задержании генерального директора государственного городского автозаправочного комплекса и его заместителя, их подозревали в мошенничестве в особо крупном размере.

Осенью прошлого года сотрудникам ГУП «Городской автозаправочный комплекс» уже погашали задолженность по зарплате, тогда же была произведена смена руководства предприятия. В начале 2017 года предприятие вновь накопило задолженность перед работниками.

В подконтрольном Кремлю правительстве Севастополя в 2016 году сообщали, что на 2017-2019 годы планируется приватизация ГУП «Городской автозаправочный комплекс».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».