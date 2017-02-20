Ляшко потребовал от однопартийца сложить мандат народного депутата за позицию по Крыму

Глава фракции Радикальной партии в Верховной Раде Украины Олег Ляшко потребовал от однопартийца Андрея Артеменко сложить мандат народного депутата Украины после того, как в издании New York Times появилась информация о разработке Артеменко некоего плана, предусматривающего референдум по аренде Крыма. Об этом Ляшко написал в своем Фейсбуке.

«Относительно «мирного плана» Андрея Артеменко, о котором пишет New York Times. Это исключительно его собственная позиция, которую ни я лично, ни наша команда Радикальной партии не поддерживаем. Крым – это Украина! И любые разговоры о легализации его аннексии Россией (об «аренде» и прочие), о снятии санкций ради «мира» – абсолютно неприемлемы. Сдавать в аренду Крым московским оккупантам – это то же самое, что сдавать в аренду бродячему цирку родную мать», – написал политик.

По его словам, «странное поведение коллеги» обсудят на ближайшем заседании фракции. Ляшко также призвал Артеменко сложить мандат народного депутата в связи с позицией по Крыму.

Как сообщается в материале New York Times, за неделю до отставки с поста помощника президента США по национальной безопасности Майкл Флинн получил от лиц, близких к Дональду Трампу, пакет предложений по отмене антироссийских санкций в общем контексте урегулирования ситуации в Украине.

Как отметили в издании, в разработке предложений участвовали личный адвокат Трампа Майкл Коэн, деловой партнер президента США, уроженец СССР Феликс Сатер, помогавший ему с поиском бизнес-проектов в России, и Андрей Артеменко, украинский народный депутат. Мирный план, по информации издания, предусматривает вывод всех российских сил из восточной Украины и проведение в Украине референдума о передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет.