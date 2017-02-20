СБУ: директор госпредприятия, присвоивший 3 млн грн, пытался скрыться в Крыму

Служба безопасности Украины сообщает о задержании на административной границе с аннексированным Крымом директора одного из государственных предприятий Каменка-Днепровского района Запорожской области, которого подозревают в присвоении около трех миллионов гривен.

Как сообщает пресс-служба украинского ведомства 20 февраля, в 2015 году чиновник заключил с частными предпринимателями ряд договоров купли-продажи биологического актива.

«По сделкам фермерам было выделено почти 700 га обработанных и засеянных земельных участков для ведения сельского хозяйства. На самом деле никаких работ на земельных участках не велось, а полученные от договоров почти три миллиона гривен злоумышленник присвоил», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что чиновника задержали украинские правоохранители в на пункте пропуска «Чонгар», при осмотре оперативники спецслужбы изъяли у задержанного шесть тысяч долларов.

Комментариев задержанного на админгранице с Крымом на данный момент нет.

В ведомстве отметили, что задержанному сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, отметили в пресс-службе СБУ.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».