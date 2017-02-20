В 2014 году крымские СМИ контролировали люди Януковича и российские спецслужбы – Сенченко

На момент аннексии Крыма СМИ тотально контролировались режимом тогда еще президента Украины Виктора Януковича, поэтому люди были недостаточно информированы о ситуации в Киеве. Об этом в утреннем эфире Радио Крым.Реалии заявил председатель общественной организации «Сила права», член партии Всеукраинское объединение «Батькивщина» Андрей Сенченко.

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«Они (представители режима Януковича – КР), их (СМИ – КР) покупали, они их давили, они их нанимали. Очень сложно было не только в Крыму и на Донбассе, но и по всей стране объяснить адекватно, что происходит», – сказал он.

По словам Андрея Сенченко, несмотря на пропаганду в СМИ и работу российских спецслужб, население полуострова не было «тотально зомбировано», поэтому не стоит рассматривать ситуацию на полуострове перед аннексией как «тотальный психоз».

«Да, работали российские спецслужбы. Да, работала российская пропагандистская машина. Но если бы не российские штыки, то не произошло бы того, что произошло в Крыму. Настроения, все равно, не были превалирующие в сторону того, чтобы выходить из состава Украины и подаваться очередным субъектом «путинской федерации», – отметил Сенченко.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».