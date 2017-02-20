Газета «Новый Крым» начала выходить без девиза «Во славу России»

Газета «Новый Крым», которая в 2016 году сообщала о закрытии издания «из-за сложного положения», начала выходить вновь, но без девиза «Во славу России», который ранее находился в правом верхнем углу издания.

Предыдущие 118 выпусков вышли с таким девизом, об этом свидетельствует архив, сформированный на сайте газеты. Исчезновение девиза редакция никак не комментирует.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, первый номер газеты «Новый Крым» вышел в середине февраля 2017 года, изменения коснулись как внешнего вида газеты, так и ее содержания. Ранее газета выходила с периодичностью один раз в неделю, теперь издание планируют выпускать раз в месяц. В первом выпуске газеты 2017 года, преимущественно, опубликованы рекламные статьи, бизнес-публикации, а также раздел с политическими материалами. На данный момент заявлен тираж в 5 тысяч экземпляров.

На странице газеты в Фейсбуке сообщается, что издание намеревается сменить формат работы.

«Новый дизайн и наполнение газеты «Новый Крым» привлечет большое количество активных читателей», – говорится в сообщении редакции.

О закрытии газеты «Новый Крым» «в связи со сложным материально-техническим положением редакции» стало известно в начале ноября 2016 года.

Еженедельник «Новый Крым» начал работу на полуострове в августе 2014 года. Редакционная политика издания заключалась в поддержке происходящих в Крыму политических процессов. Еженедельный тираж издания составлял 10 000 экземпляров.

По информации из открытых источников, учредителем и издателем газеты было ООО «Новый Крым». Фактическим владельцем издания называли экс-гендиректора компании «Черноморнефтегаз», крымского предпринимателя, владельца сети АЗС «ТES» Сергея Бейма.