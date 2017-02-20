Доступность ссылки

logo-print
текст для поиска...
Новости

Газета «Новый Крым» начала выходить без девиза «Во славу России»

Газета «Новый Крым», первый выпуск 2017 года

Газета «Новый Крым», первый выпуск 2017 года

Смотреть комментарии

Газета «Новый Крым», которая в 2016 году сообщала о закрытии издания «из-за сложного положения», начала выходить вновь, но без девиза «Во славу России», который ранее находился в правом верхнем углу издания.

Предыдущие 118 выпусков вышли с таким девизом, об этом свидетельствует архив, сформированный на сайте газеты. Исчезновение девиза редакция никак не комментирует.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, первый номер газеты «Новый Крым» вышел в середине февраля 2017 года, изменения коснулись как внешнего вида газеты, так и ее содержания. Ранее газета выходила с периодичностью один раз в неделю, теперь издание планируют выпускать раз в месяц. В первом выпуске газеты 2017 года, преимущественно, опубликованы рекламные статьи, бизнес-публикации, а также раздел с политическими материалами. На данный момент заявлен тираж в 5 тысяч экземпляров.

На странице газеты в Фейсбуке сообщается, что издание намеревается сменить формат работы.

«Новый дизайн и наполнение газеты «Новый Крым» привлечет большое количество активных читателей», – говорится в сообщении редакции.

О закрытии газеты «Новый Крым» «в связи со сложным материально-техническим положением редакции» стало известно в начале ноября 2016 года.

Еженедельник «Новый Крым» начал работу на полуострове в августе 2014 года. Редакционная политика издания заключалась в поддержке происходящих в Крыму политических процессов. Еженедельный тираж издания составлял 10 000 экземпляров.

По информации из открытых источников, учредителем и издателем газеты было ООО «Новый Крым». Фактическим владельцем издания называли экс-гендиректора компании «Черноморнефтегаз», крымского предпринимателя, владельца сети АЗС «ТES» Сергея Бейма.

FACEBOOK КОММЕНТАРИИ:

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG