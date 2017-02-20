В Крыму суд оставил под стражей фигуранта ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир»

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма оставил в силе решение о продлении ареста фигуранту ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» Эмир-Усеину Куку до 8 апреля. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.
По словам адвоката Алексея Ладина, суд «никак не обосновал свое решение».
«Защита с этим категорически не согласна и будет обжаловать это решение в вышестоящих инстанциях. По мнению защиты, судом были допущены грубые нарушения уголовного процесса, суд апелляционной инстанции взял на себя функцию суда первой инстанции, что недопустимо согласно уголовному законодательству Российской Федерации», – отметил адвокат.
Как рассказал сын Эмир-Усеина Куку, он себя хорошо чувствует и пребывает в нормальном состоянии.
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Ранее стало известно, что суд перенес заседание по рассмотрению апелляционных жалоб Эмир-Усеина Куку и его адвоката Алексея Ладина на 20 февраля.
Фигуранты ялтинского дела «Хизб ут-Тахрир» находятся в тюрьме уже более года. Первых четверых обвиняемых арестовали 11 февраля 2016 года. Наиболее известный из них – член Контактной группы по правам человека Эмир-Усеин Куку. Кроме него были задержаны алуштинец Муслим Алиев и житель села Краснокаменка Энвер Бекиров, которые работали строителями, а также торговец цветами из Ялты Вадим Сирук.
Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».
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