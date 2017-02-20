Чубаров: у Киева было полтора дня, чтобы не допустить аннексии Крыма

У центральной власти в Киеве было мало времени для того, чтобы предпринять решительные шаги и предотвратить аннексию полуострова Россией, но она этого не сделала. Крым в начале 2014 года оказался на «обочине» политики центральной власти, это и позволило России вторгнуться на территорию полуострова. Такое мнение в утреннем эфире Радио Крым.Реалии высказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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«У нас было полтора дня. 27 февраля с самого утра, когда было захвачено помещение Верховной Рады и Совета Министров Крыма. И до обеда 28 февраля. Полтора дня, но должны были подняться военные украинские и правоохранительные органы. Не было этого, и поэтому мы оказались под российской оккупацией», – сказал Чубаров.

В 4 утра 27 февраля люди в военной форме без опознавательных знаков захватили главные административные здания автономии – Верховную Раду АРК и Совмин. Это произошло утром, а вечером поступила информация об избрании новым премьером Крыма Сергея Аксенова. Ни он, ни спикер Владимир Константинов тогда еще не признавали, что админздания были захвачены российскими военными, и заверяли, что люди в форме – это представители «самообороны», сформированной из числа крымчан. То же самое в то время говорил и президент России Владимир Путин.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».