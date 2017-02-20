На автовокзале Симферополя появилась схема маршрутов с только одним украинским городом – Донецком

В кассовом зале Симферопольского автовокзала появился новый щит межрегиональных маршрутов с только одним украинским городом – Донецком – вместо прежнего со схемой маршрутов к областным центрам Украины. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Украинский статус Донецка подтверждается на официальном сайте ГУП (государственного унитарного предприятия) Крыма «Крымавтотранспорт», в собственности которого находится Симферопольский автовокзал.

«На балансе предприятия состоит 56 автовокзалов и автостанций, распределенных по всей территории крымского полуострова, через которые выполняются пассажирские перевозки по городам Крыма, России и Украины», – сообщает сайт.

Автобусы в Донецк отравляются из Ялты ежедневно, кроме вторника и четверга, и четыре раза в неделю из Севастополя. Стоимость проездного билета 1950 рублей, время в пути через Керченскую паромную переправу свыше 9 часов.

«Мы не можем сказать, какая задержка по времени на переправе, но потом водители стараются наверстать время, чтобы вложиться в график», – пояснили Крым.Реалии в справочной Симферопольского автовокзала.

Расписания движения к другим городам материковой Украины – Киеву, Одессе, Днепру, Харькову, Запорожью, Николаеву и Херсону – по-прежнему размещены у окошка билетных касс и на них указана стоимость в рублях за проезд к административной границе на Чонгаре и в Армянске. После границы, как и раньше, перевозку к пункту назначения осуществляют автобусами уже украинские перевозчики. С ними пассажиры рассчитываются за проезд уже в гривнах.

На других автостанциях Крыма, в частности, в Феодосии и Керчи остается пока прежняя, украинская, схема междугороднего и межобластного сообщения.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».