Комитет Шевченковской премии призвал освободить Олега Сенцова

Комитет национальной премии Украины имени Тараса Шевченко выражает свою солидарность с режиссером и писателем Олегом Сенцовым и требует немедленно освободить его из российской тюрьмы. С таким заявлением члены комитета выступили 20 февраля.

«Премия имени Шевченко ждет своего лауреата в Киеве, – говорится в документе. – Уверены, что количество художественных и общественных организаций во всем мире, которым не безразлична судьба украинца и который, вопреки всем нормам международного права, отбывает наказание в одном из пенитенциарных учреждений Российской Федерации, будет только увеличиваться. Призываем международное сообщество, всех тех, кто выступает за освобождение украинского режиссера, выразить протест российской власти и требовать от нее снять все обвинения против Олега Сенцова».

Крымчанина Олега Сенцова задержали российские спецслужбы в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове после аннексии Крыма Россией.

Сенцов свою вину не признал. Правозащитный центр «Мемориал» внес его имя в список политзаключенных.

В августе 2015 Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. По этому же делу были осуждены Александр Кольченко, Геннадий Афанасьев Алексей Чирний.