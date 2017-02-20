Беларусь не признает документы группировок «ДНР» и «ЛНР» и пускает на свою территорию только по официально признанным украинским паспортам, заявил журналистам официальный представитель белорусского Государственного пограничного комитета Антон Бычковский.

«Въехать на данный момент граждане с такими документами (выданными «ЛНР» или «ДНР» – КР) в республику Беларусь на границе с Украиной или ЕС не могут. Также будет нарушением законодательства их въезд через российско-белорусский участок границы», – цитирует «Интерфакс» слова чиновника.

Россия и Беларусь с начала 2000 года формально составляют так называемое «союзное государство» как сверхгосударственное образование. 18 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании «документов», выданных на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, неподконтрольных Киеву.

Президент Украины Петр Порошенко назвал это «очередным доказательством российской оккупации» этих территорий.