В штаб-квартире ультраправой партии Ле Пен проходят обыски

В городе Нантер близ Парижа проходят обыски в штаб-квартире ультраправой партии «Национальный фронт», лидером которой является кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен. Об этом сообщает BFMTV.

Отмечается, что обыски проводятся по делу фиктивного трудоустройства помощников Марин Ле Пен в Европарламенте.

По информации, председатель партийного кабинета Ле Пен Катрин Гриз и охранник Тьери Лежье были фиктивно трудоустроены как помощники европарламентария.

В начале января, вопреки позиции Европейского союза, Марин Ле Пен заявила, что аннексия Крыма Россией не была незаконной. В интервью французским телеканалам RMC и BFMTV она, в частности, отметила, что «не видит никаких оснований ставить под сомнение референдум», который прошел на полуострове в 2014 году. А на вопрос, считает ли она Крым частью России, Ле Пен ответила: «Да».

Эти заявления вызвали возмущение украинской стороны. В СБУ не исключили, что могут инициировать запрет на въезд Ле Пен в Украину или принять в отношении нее другие меры.