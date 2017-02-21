В Севастополе открыли выставку военного плаката

В Севастопольском художественном музее 20 февраля открыли выставку советского военного плаката 20-х-40-х годов, приуроченную к российскому празднику Дня защитника Отечества. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Как рассказали сотрудники музея, выставленные плакаты являются многотиражными и наиболее массовыми в свое время. Техника исполнения – разнообразная. Все экспонаты подлинные и отражают историю по десятилетиям. По словам музейщиков, эпоха 20-х годов характеризуется яркими динамичными рисунками. В 30-е годы перед войной художники использовали более мрачные тона. Рисунки 40-х в основном посвящали войне и победе.

Как сообщается, в годы войны плакаты должны были коротко рассказывать о текущих событиях на фронте и поднимать настроение. Поэтому многие военные плакаты – сатирические или с резким эмоциональным настроем. В 50-е годы стали массово изображать агитационно-пропагандистские и хозяйственные задачи советской власти. Музейные работники рассказали об истории нескольких плакатов и о судьбе изображенных на них людей.

Часть представленных плакатов создавали в рамках советского военного проекта «Окна ТАСС». Самые известные – «Боец Красной армии, спаси», «Родина-мать зовет», «Дойдем до Берлина» и другие.

Присутствующие на открытии выставки посетители высказали пожелание, чтобы подобные тематические собрания экспонатов из музейных запасников выставлялись и в других музеях города.

До этого сообщалось, что в Симферополе пройдет выставка военной техники и выступления военнослужащих Вооруженных сил России 23 февраля, в День защитника Отечества.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».