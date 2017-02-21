«Ассоциация мусульман Украины» издала перевод смыслов Корана на украинский язык

«Ассоциация мусульман Украины» (АМУ) выпустила четвертое издание перевода смыслов Корана на украинский язык. Об этом Крым.Реалии сказал автор перевода, исламовед Михаил Якубович.

«Это уже четвертое издание, внесены некоторые правки в сравнении с предыдущим. Изменено написание главной лексемы Корана – вместо «Аллах», как в предыдущих изданиях, тут «Аллаг». Абсолютное большинство украиноязычных мусульман так пишет и произносит», – сказал Якубович. По его словам, изменено также написание имен Пророков, упоминаемых в Коране.

Тираж четвертого издания перевода смыслов Корана на украинский язык составляет 4 тысячи экземпляров, он вышел в киевском издательстве «Дніпро». Перевод смыслов издан АМУ для бесплатного распространения среди верующих и тех, кто интересуется исламом. В 2016 году АМУ выпустила также для бесплатного распространения аудиоверсию перевода смыслов Корана на украинский язык.

Первое издание перевода смыслов Корана на украинский язык было подготовлено Михаилом Якубовичем и вышло в 2013 году в Медине (Королевство Саудовская Аравия), второе – в 2015 году в Киеве, в издательстве «Основы».

В 2016 Управление по делам религии Турции выпустило третье издание перевода смыслов Корана на украинский язык.

АМУ была создана в 2014 году мусульманами, выехавшими из Крыма после аннексии, а также мусульманами из других регионов Украины. Возглавляет эту общественную организацию с момента ее основания в 2014 году Сулейман (Элимдар) Хайруллаев. Он также является главой Совета улемов (ученых) Духовного управления мусульман Крыма, созданного в ноябре 2016 года в Киеве мусульманами-переселенцами с аннексированного Россией полуострова.