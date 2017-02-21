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«Ассоциация мусульман Украины» издала перевод смыслов Корана на украинский язык

Перевод смыслов Корана на украинский язык

Перевод смыслов Корана на украинский язык

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«Ассоциация мусульман Украины» (АМУ) выпустила четвертое издание перевода смыслов Корана на украинский язык. Об этом Крым.Реалии сказал автор перевода, исламовед Михаил Якубович.

«Это уже четвертое издание, внесены некоторые правки в сравнении с предыдущим. Изменено написание главной лексемы Корана – вместо «Аллах», как в предыдущих изданиях, тут «Аллаг». Абсолютное большинство украиноязычных мусульман так пишет и произносит», – сказал Якубович. По его словам, изменено также написание имен Пророков, упоминаемых в Коране.

Тираж четвертого издания перевода смыслов Корана на украинский язык составляет 4 тысячи экземпляров, он вышел в киевском издательстве «Дніпро». Перевод смыслов издан АМУ для бесплатного распространения среди верующих и тех, кто интересуется исламом. В 2016 году АМУ выпустила также для бесплатного распространения аудиоверсию перевода смыслов Корана на украинский язык.

Первое издание перевода смыслов Корана на украинский язык было подготовлено Михаилом Якубовичем и вышло в 2013 году в Медине (Королевство Саудовская Аравия), второе – в 2015 году в Киеве, в издательстве «Основы».

В 2016 Управление по делам религии Турции выпустило третье издание перевода смыслов Корана на украинский язык.

АМУ была создана в 2014 году мусульманами, выехавшими из Крыма после аннексии, а также мусульманами из других регионов Украины. Возглавляет эту общественную организацию с момента ее основания в 2014 году Сулейман (Элимдар) Хайруллаев. Он также является главой Совета улемов (ученых) Духовного управления мусульман Крыма, созданного в ноябре 2016 года в Киеве мусульманами-переселенцами с аннексированного Россией полуострова.

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