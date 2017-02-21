В Крыму сообщают о проведении обыска в доме Марлена Мустафаева

В Крыму сообщают о проведении обыска силовиками в доме Марлена Мустафаева. Об этом на своей странице в Facebook написал крымский активист Осман Арифм.

Адвокат Эмиль Курбединов сообщил, что Марлена Мустафаева доставили в Центр по противодействию экстремизму.

Известно, что обыск проходит в поселке Каменка, недалеко от Симферополя. Силовики перекрыли улицу.

Крым.Реалии пытаются узнать подробности происходящего.

Министерство иностранных дел Украины не единожды выражало обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму, а также призывало Россию прекратить осуществление давления на местных жителей, освободить всех задержанных и заключенных по политическим мотивам украинцев.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».