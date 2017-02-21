Крымские учителя провели пикет в Симферополе

Крымские педагоги 20 февраля провели в Гагаринском парке Симферополя пикет «За достойную жизнь учителей». Об этом Крым.Реалии 21 февраля сообщил руководитель общественной организации «Крымский республиканский антикоррупционный комитет» Илья Большедворов.

Учителя требовали выплаты заработной платы педагогам Крымского казачьего кадетского корпуса, отставки подконтрольного российской власти министра образования, науки и молодежи Крыма Натальи Гончаровой, повышения зарплаты педагогов и работников образования.

Сообщается, что пикет был согласован с местными властями города.

«Зарплата педагогов в Крыму очень сильно различается в зависимости от региона. Так, в Симферопольском районе, средняя заработная плата педагогов дошкольного образования находится на уровне 25 000 рублей, не педагогов около 15 000 рублей. В школах учителя получают от 30 000 до 40 000 рублей. Зарплата директоров достигает 100 000 рублей. К сожалению, подобный уровень зарплат только в одном районе Крыма. В остальных, ситуация достаточно плачевная. В частности по Белогорскому району, зарплата воспитателя детского сада начинается от 11 000 рублей. Особую озабоченность, вызывает размер заработной платы не педагогов. Так, помощники воспитателей получают заработную плату, размер которой ниже прожиточного минимума, а иногда не соответствует даже минимальным 7 500 рублей», – прокомментировал ситуацию Большедворов.

В конце 2016 года в столице соседней России, Москве, педагоги провели акцию«За справедливую оплату труда учителя!». Участники пожаловались на продолжающееся сокращение финансирования образовательной сферы и несоизмеримый инфляции рост зарплат. По словам участников профсоюза «Учитель», в некоторых регионах соседней России ставка педагога не превышает 5 тысяч рублей.

В начале февраля крымских работников бюджетной сферы, занятых в системе образования, предупредили о грядущих изменениях в системе выплат в 2017 году. Причин такого решения ни в руководстве учреждений образования, ни в бухгалтерии не поясняют. Сами сотрудники полагают, что изменения «вызваны сложной экономической ситуацией».