Ахтем Сейтаблаев стал новым директором «Крымского дома» в Киеве

Комиссия выбрала победителем конкурсного отбора на должность директора государственного предприятия «Крымский дом» режиссера Ахтема Сейтаблаева, сообщает пресс-служба министерства культуры Украины.

27 февраля 2016 года в Киеве открылось государственное предприятие «Крымский дом», объединившее под своей крышей ряд общественных организаций, занимающихся вопросами Крыма. В конце декабря на сайте министерства культуры Украины появилось объявление о проведении конкурсного набора на должность директора «Крымского дома». В украинском Минкульте заявляют, что главной особенностью набора является его открытость – общественные деятели и представители прессы могут присутствовать на заседаниях конкурсной комиссии во время всего набора.

Ахтем Сеитаблаев является режиссером фильма о депортации крымских татар в 1944 году «Хайтарма», а ныне снимает фильм «Киборги» об украинских военных в зоне проведения антитеррористической операции.