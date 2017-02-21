В Крыму российские силовики задержали нескольких мужчин в Каменке

В Крыму, в микрорайоне Каменка в Симферополе, утром 21 февраля, российские силовики после обыска, проведенного в доме Марлена Мустафаева, увезли несколько мужчин. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

По словам очевидцев, задержанные пришли поддержать Марлена Мустафаева, в доме которого проводили обыск. В числе задержанных называют имя Османа Арифма, которой утром 21 февраля опубликовал в Фейсбуке видео с действиями российских силовиков в поселке Каменка,​

Российские силовики пока не комментируют мероприятия, которые они проводят в Каменке.

Утром во вторник крымский активист Осман Арифм сообщил в Фейсбуке о проведении обыска силовиками в доме Марлена Мустафаева.

Эту информацию подтвердил крымский адвокат Эмиль Курбединов.

Министерство иностранных дел Украины не единожды выражало обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму, а также призывало Россию прекратить осуществление давления на местных жителей, освободить всех задержанных и заключенных по политическим мотивам украинцев.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».