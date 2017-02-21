Компания «Мироновский хлебопродукт» продала свои крымские активы – СМИ

Компания «Мироновский хлебопродукт» продала все крымские активы, сообщают Украинские новости.

Согласно информации, дочерняя компания МХП Raftan Holding Limited (Кипр), продала всю свою долю во всех своих крымских дочерних предприятиях: птицефабрике «Дружба народов Нова», Крымской фруктовой компании и мясокомбинате «Дружба народов».

Сообщается, что полученные средства будут направлены на дополнительные инвестиции и расширение производства куриного мяса операций МХП и/или расширение земельного банка группы.

Другие подробности в компании не сообщают.

ПАО «Мироновский хлебопродукт» – вертикально интегрированный комплекс предприятий по производству курятины, инкубационных яиц, кормов, занимается растениеводством, выпускает куриное мясо под торговой маркой «Наша ряба».