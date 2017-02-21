Жена Марлена Мустафаева рассказала о подробностях обыска в Каменке

Жена Марлена Мустафаева Эльнара рассказала о подробностях обыска, который проходил в доме активиста утром 21 февраля.

«У нас изъяли литературу, системный блок компьютера, телефон. В шкафах осмотрели все вещи. Сказали выйти в другую комнату мне с ребенком, пока они обыскивают помещение», – сказала жена.

Эльнара добавила, что по итогам обыска, силовики составили документ, а на самом обыске присутствовали двое понятых.

«Пришли к мирному человеку, не знаю даже за что. Мы не ожидали, не знаем как расценивать», – сказала жена Мустафаева.

В Крыму, в микрорайоне Каменка в Симферополе, утром 21 февраля, российские силовики провели обыск в доме Марлена Мустафаева.

Также сообщается о задержании более 10 человек, которые пришли поддержать Марлена Мустафаева. Перед тем как задержать людей, сотрудники полиции по мегафону объявили, что собравшиеся нарушают законодательство о проведении массовых мероприятий.

Российские силовики пока не комментируют обыски и задержания, которые они проводят в Каменке.

Министерство иностранных дел Украины не единожды выражало обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму, а также призывало Россию прекратить осуществление давления на местных жителей, освободить всех задержанных и заключенных по политическим мотивам украинцев.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».



