Ильми Умеров назвал задержания и обыски в Крыму «акцией всеобщего устрашения»

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров назвал происходящие на полуострове 21 февраля обыски и задержания «акцией всеобщего устрашения» и призвал крымчан сплотиться и поддерживать друг друга. Об этом Умеров написал в Фейсбуке во вторник, комментируя задержание крымчан в микрорайоне Симферополя Каменка, последовавшие за обысками у Марлена Мустафаева.

«Очередной напряженный день в Крыму. Задержан не только тот у которого проводился обыск, но и часть тех, кто пришел поддержать. Цель прежняя – держать всех в страхе и оцепенении. Акция всеобщего устрашения продолжается... Необходимо, продолжая жить в оккупированном Крыму, быть еще более сплоченными... Узнали, что у кого-то обыск, суд, арест, задержание или еще что-то в этом роде – приходите с поддержкой... Ненасильственная борьба крымскотатарского народа за свои права продолжается в новых реалиях – в условиях оккупации и полного правого беспредела», – написал Ильми Умеров.

В Крыму, в микрорайоне Каменка в Симферополе, утром 21 февраля, российские силовики провели обыск в доме Марлена Мустафаева.

Также сообщается о задержании более 10 человек, которые пришли поддержать Марлена Мустафаева. Перед тем как задержать людей, сотрудники полиции по мегафону объявили, что собравшиеся нарушают законодательство о проведении массовых мероприятий.

Российские силовики пока не комментируют обыски и задержания, которые они проводят в Каменке.

Министерство иностранных дел Украины не единожды выражало обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму, а также призывало Россию прекратить осуществление давления на местных жителей, освободить всех задержанных и заключенных по политическим мотивам украинцев.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».