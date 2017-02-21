Путин поручил разработать меры по развитию курорта в Евпатории – Аксенов

Президент России Владимир Путин 21 февраля поручил разработать комплекс мер по созданию и развитию санаторно-курортных организаций Евпатории, обеспечивающих отдых и оздоровление детей. Как сообщил назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов, на полуострове будет создана рабочая группа для выполнения поручения Путина.

О необходимость развития курортов в Евпатории идет речь в перечне поручений российского президента по итогам заседания Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей, сообщил Сергей Аксенов в Фейсбуке во вторник.

По его словам, в рабочую группу войдут представители крымских министерств и ведомств в сфере здравоохранения, курортов и туризма.

«Детские курорты на территории Крыма функционировали и при Советском Союзе. Тогда Евпатория была всесоюзной здравницей, а сейчас, не сомневаюсь, станет всероссийской», – отметил Аксенов.

По словам российского главы Крыма, к 15 марта приблизительный вариант программы будет представлен и внесен на согласование правительства России.

Накануне в городской администрации Евпатории зафиксировали размытие городских пляжей. По словам местных чиновников, причина – в неправильной консервации пляжей.