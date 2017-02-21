На материковую Украину вывезут 12 заключенных из Крыма – замминистра юстиции Украины

Украинская и российская стороны согласовали дату передачи 12 заключенных из аннексированного Крыма на материковую часть Украины. Процесс передачи запланирован на 3 марта. Об этом сообщил замминистра юстиции Украины Сергей Петухов на своей странице в Facebook.

«Мы согласовали с ФСИН России дату передачи 12 граждан Украины, которые отбывали наказание в Крыму и были незаконно перемещены с временно оккупированной территории Крыма в Россию. Сразу уточняю, что это не политзаключенные. Это люди, которые были осуждены украинскими судами, но они все граждане Украины имеют право вернуться на территорию Украины. Сейчас передача запланирована на 3 марта», – написал Петухов.

Накануне в офисе украинского омбудсмена Валерии Лутковской сообщали, что в ближайшее время рассчитывают на перемещение 16 заключенных из аннексированного Крыма на материковую часть Украины.

Во время визита 26 декабря в аннексированный Крым уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Валерии Лутковской позволили посетить трех из 42 украинских политзаключенных. В том числе омбудсмен смогла встретиться с тремя фигурантами «дела 26 февраля» – Ахтемом Чийгозом, Али Асановым и Мустафой Дегерменджи.