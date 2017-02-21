Евпаторийского правозащитника Сизарева депортировали в Украину – родственники

Правозащитника из Евпатории Константина Сизарева, которого российские силовики принудительно вывезли из Крыма, депортировали на материковую часть Украины. Об этом 21 февраля в комментарии Крым.Реалии заявил сын правозащитника Константин.

По информации сына правозащитника, Сизарева вывезли в Украину (из спецприемника в Краснодарском крае – КР) в прошлый четверг, 16 февраля.

«Там собирают людей из определенных стран. Когда группа насобиралась, их отвезли на границу и отпустили на Родину. Я передал деньги: гривны, доллары, рубли, чтобы он добрался куда нужно. После того, как их привезли в Украину, отец отправился в Мелитополь, где немного пожил у знакомого. После этого он поехал в Киев, у него там есть бывшая жена. Он сейчас находится в Киеве и говорит, что будет добиваться получения российского паспорта», – заявил сын Сизарева.

В 1997 при участии Константина Сизарева в Евпатории была создана правозащитная организация «Юстис». Почти 20 лет в городе работала правовая приемная, сотрудники которой бесплатно помогали социально незащищенным горожанам.

10 октября 2016 года в офис «Юстиса» пришли полицейские, выгнали посетителей и силой забрали учредителя организации на допрос. 29 ноября пресс-служба прокуратуры Евпатории, подконтрольной России, заявила, что деятельность «Юстис» является незаконной, а ее руководителя следует депортировать из Крыма.

Спустя 10 дней после этого заявления Евпаторийский суд решил депортировать Сизарева. Полицейские, которые вывозили Сизарева из Крыма, руководствовались решением подконтрольного России Евпаторийского городского суда от 9 декабря 2016 года. В его регулятивной части говорится, что Константин нарушил режим пребывания в России (ст. 18.8 Кодекса об административных нарушениях). Более двух недель Сизарев пробыл в в Краснодарском крае в учреждении для иностранных лиц и лиц без гражданства.

По мнению Константина (сына задержанного – КР), его отца выдворили из Крыма незаконно, так как он всю свою жизнь прожил в Евпатории. По внутреннему российскому законодательству постоянное проживание на территории Крыма является достаточным и безусловным основанием для признания его гражданином России.