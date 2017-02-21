Задержанных в Каменке крымчан обвиняют в нарушении закона о проведении собраний

Крымчане, которых российские силовики задержали в микрорайоне Каменка в Симферополе 21 февраля, доставили в Киевское РОВД полиции России, сообщил Крым.Реалии корреспондент Радио Свобода.

Среди задержанных – Осман Арифм, Ремзи Бекиров, Руслан Сулейманов, Риза Изетов, Алим Каримов, Валид Абу Фарид, Сейран Муртазаев, имена остальных задержанных пока неизвестны.

На задержанных составляют протокол по статье 20.2 КоАП России (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга). Адвокатом задержанных выступает Эдем Семедляев.

В Крыму, в микрорайоне Каменка в Симферополе, утром 21 февраля, российские силовики провели обыск в доме Марлена Мустафаева.

Позже стало известно о задержании более 10 человек, которые пришли поддержать Марлена Мустафаева. Перед тем как задержать людей, сотрудники полиции по мегафону объявили, что собравшиеся нарушают законодательство о проведении массовых мероприятий.

Российские силовики пока не комментируют обыски и задержания, которые они проводят в Каменке.

Министерство иностранных дел Украины не единожды выражало обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму, а также призывало Россию прекратить осуществление давления на местных жителей, освободить всех задержанных и заключенных по политическим мотивам украинцев.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».