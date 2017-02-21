В Крыму Марлена Мустафаева арестовали на 11 суток

В подконтрольном Кремлю Киевском райсуде Симферополя 21 февраля присудили 11 суток административного ареста задержанному в микрорайоне Каменка Марлену Мустафаеву. Об этом сообщил Крым.Реалии корреспондент Радио Свобода.

При рассмотрении дела Мустафаева, отказали в ходатайстве о допросе эксперта, составившего экспертное заключение и оценившего посты Мустафаева в социальных сетях, как экстремистские. Также судья Виктор Можелянский отказал защите в ходатайствах о просмотре материалов дела в рамках процесса и участии прокурора в заседании.

В рамках слушания в суде допросили оперативника Центра «Э» Руслана Шамбазова, который фигурировал в деле крымского адвоката Эмиля Курбединова.

На заседание суда не пустили представителей прессы.

Мустафаеву вменяют нарушение статьи 20.3 часть 1 КоАП России (пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики). Причиной стал пост в социальной сети «ВКонтакте», сделанный в июле 2014 года с изображением символики организации Хизб ут-Тахрир.

Адвокатом Марлена Мустафаева является Эмиль Курбединов.

В Крыму, в микрорайоне Каменка в Симферополе, утром 21 февраля, российские силовики провели обыск в доме Марлена Мустафаева.

Также сообщается о задержании более 10 человек, которые пришли поддержать Марлена Мустафаева. Перед тем как задержать людей, сотрудники полиции по мегафону объявили, что собравшиеся нарушают законодательство о проведении массовых мероприятий.

Российские силовики пока не комментируют обыски и задержания, которые они проводят в Каменке.

Министерство иностранных дел Украины не единожды выражало обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму, а также призывало Россию прекратить осуществление давления на местных жителей, освободить всех задержанных и заключенных по политическим мотивам украинцев.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».