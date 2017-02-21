Артеменко: я не вел никаких переговоров с Россией по Крыму

Народный депутат Украины Андрей Артеменко заявляет, что он не вел никаких переговоров с представителями России по плану, который якобы предусматривает передачу в «аренду» Автономной Республики Крым России. Об этом 21 февраля Артеменко сообщил в комментарии Крым.Реалии.

«Я не знаю, о чем идет речь вообще. Я был в Вашингтоне, а не в Москве. Люди, с которыми я встречался – ближайшее окружение Трампа. Представители они Российской Федерации или нет – спрашивайте у них. Я публично рассказал, что произошло на нашей встрече, что именно произошло и что я предлагал. Все остальное – это домыслы», – заявил Артеменко.

Как пояснил народный депутат, он не подавал никаких документов окружению Трампа по статусу Крыма, а общался на эту тему только в устной форме.

«Это был разговор. Я встречался с влиятельными людьми и со всеми мы проговаривали инициативу по подписанию мирного договора Украины и России по статусу Крыма. Это не была основная цель встречи. Это обсуждалось одним-двумя предложениями», – пояснил он

Артеменко объясняет заведение на него уголовного дела политическими мотивами.

«Меня обвиняют в словах, которые я вроде бы сказал. В словах, которые я официально никогда не подтверждал. Эти мирные инициативы, о прекращении огня, прекращении войны, восстановлении новой площадки для переговоров с Российской Федерацией с участием представителей Будапештского меморандума – это моя мирная инициатива. Именно за то, что я не согласовал это с президентом, меня и обвиняют», – уверен депутат.

Прокуратура АР Крым открыла уголовное производство по факту обнародованных в СМИ сообщений о плане, который якобы предусматривает передачу в «аренду» Автономной Республики Крым, в котором фигурирует имя народного депутата Украины Андрея Артеменко. Соответствующий документ опубликовал в Фейсбуке генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 21 февраля.

Уголовное производство открыто по ч.1 ст.111 УК Украины (государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины).

Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

Согласно документу, уголовное производство открыто 21 февраля после сообщений в СМИ.

В документе сообщается, что народный депутат Украины Андрей Артеменко «находясь за пределами Украины в январе 2017 года, по предварительному сговору с руководством государственной власти России совершил государственную измену, а именно предоставил иностранному государству (России) помощь в проведении подрывной деятельности против Украины, которая выразилась в призывах к передаче в долгосрочную аренду территории АР Крым, которая в соответствии с Конституцией и законами Украины, является неотъемлемой частью государства, что может способствовать легитимизации временной оккупации полуострова».

Как сообщается в материале New York Times, за неделю до отставки с поста помощника президента США по национальной безопасности Майкл Флинн получил от лиц, близких к Дональду Трампу, пакет предложений по отмене антироссийских санкций в общем контексте урегулирования ситуации в Украине.

Как отметили в издании, в разработке предложений участвовали личный адвокат Трампа Майкл Коэн, деловой партнер президента США, уроженец СССР Феликс Сатер, помогавший ему с поиском бизнес-проектов в России, и Андрей Артеменко, украинский народный депутат. Мирный план, по информации издания, предусматривает вывод всех российских сил из восточной Украины и проведение в Украине референдума о передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет.

Глава фракции Радикальной партии в Верховной Раде Украины Олег Ляшко потребовал от однопартийца Андрея Артеменко сложить мандат народного депутата Украины из-за позиции по Крыму.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий 21 февраля объявил об исключении депутата Андрея Артеменко из состава фракции Радикальной партии Олега Ляшко.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».