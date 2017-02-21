Смедляев: задержанным крымским татарам присудили по пять суток админареста

Части крымских татар, задержанных 21 февраля в микрорайоне Каменка Симферополя, присудили по пять суток административного ареста. Об этом в вечернем эфире Радио Крым.Реалии сообщил Глава ЦИК Курултая Заир Смедляев.​

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«То, что сегодня произошло, просто пик и апогей всех акций устрашения тех крымских татар, которые подошли поинтересоваться, что же происходит. Их нагло, цинично загрузили в эти полицейские автомобили. Кому-то там дали пять суток административного ареста, кому-то административные штрафы», – сказал Смедляев.

В Крыму, в микрорайоне Каменка в Симферополе, утром 21 февраля, российские силовики провели обыск в доме Марлена Мустафаева.

Также сообщается о задержании 21 февраля более 10 человек, которые пришли поддержать Марлена Мустафаева. Перед тем как задержать людей, сотрудники полиции по мегафону объявили, что собравшиеся нарушают законодательство о проведении массовых мероприятий.

В подконтрольном Кремлю Киевском райсуде Симферополя присудили 11 суток административного ареста задержанному в микрорайоне Каменка Марлену Мустафаеву.

На заседание суда не пустили представителей прессы.

Мустафаеву вменяют нарушение статьи 20.3 часть 1 КоАП России (пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики). Причиной стал пост в социальной сети «ВКонтакте», сделанный в июле 2014 года с изображением символики организации Хизб ут-Тахрир.

Адвокатом Марлена Мустафаева является Эмиль Курбединов.

Российские силовики пока не комментируют обыски и задержания, которые они проводят в Каменке.

Министерство иностранных дел Украины не единожды выражало обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму, а также призывало Россию прекратить осуществление давления на местных жителей, освободить всех задержанных и заключенных по политическим мотивам украинцев.