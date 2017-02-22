В Черногории обвиняют Россию в стремлении дестабилизировать Балканы

Бывший премьер-министр Черногории Мило Джуканович обвинил Россию в стремлении дестабилизировать ситуацию на Балканах. Он заявил 21 февраля, что промосковские группы «запустили много деструктивного материала в Черногорию» в попытке организовать государственный переворот.

«Новое марионеточное правительство будет служить только интересам Москвы, которая хочет отправить сообщение Европе и НАТО, что они не могут расширяться на Балканах без российского согласия», – сказал Джуканович, который является инициатором вступления своей страны в НАТО.

Представители российских властей в последнее время называли Сербию, Боснию, Македонию и Черногорию частями интересов Москвы на Балканах, и указывали, что эти страны не должны вступать в НАТО. Бывшие югославские республики никогда не входили в состав советского блока, сейчас все они декларируют стремление вступить в Евросоюз.

Однако из этой группы стран только Черногория стремится вступить в НАТО. Североатлантический альянс одобрил заявку на членство Черногории, но процесс ратификации этого решения сейчас затормозился среди государств-членов, в том числе и в США.