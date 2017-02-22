В Крыму существует дефицит электроэнергии – Аксенов

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на полуострове существует дефицит электроэнергии. Об этом он рассказал в ходе отчета перед российским парламентом полуострова о результатах деятельности Совета министров в 2016 году.

«Поставок по энергомосту и генерации крымской энергосистемы в целом достаточно для покрытия текущей потребности Республики, но недостаточно для дальнейшего развития. Дефицит мощности в пиковые периоды потребления в осенне-зимний период достигает 200 мегаватт», – сказал Аксенов, сообщают РИА Новости Крым.

Он также добавил, что приоритетом работы властей в данном вопросе является наращивание собственной генерации.



В аннексированном Россией Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.