Янукович: я не просил Россию вводить войска в Украину

Бывший президент Украины Виктор Янукович заявляет, что он не обращался к России с просьбой ввести войска в Украину.

«Я не просил вводить войска в Украину... Я не изменял своему народу, я пытался свой народ защитить, и сделать это в рамках своих полномочий», – говорится в обращении Януковича к мировым лидерам, которое распространяют российские СМИ.

При этом, по словам Януковича, главной его целью было «остановить незаконные вооруженные формирования, которые начали уничтожать людей на Донбассе».

В январе генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что главная военная прокуратура получила от секретариата ООН фотокопию заявления Януковича с просьбой ввести войска России в Украине.

В апреле 2014 года Янукович утверждал, что просил президента России Владимира Путина использовать российские войска в Украине. Янукович заявил, что это сделал для защиты граждан Украины.

Виктор Янукович является фигурантом нескольких уголовных дел в Украине, в частности, превышение им полномочий с ноября 2013 года по февраль 2014, о массовых убийствах активистов Майдана, а также по факту захвата им государственной власти 2010 года.

Янукович сбежал из Украины в феврале 2014 после массовых расстрелов участников протестов на площади Независимости в Киеве. С тех пор он скрывается на территории России.

В апреле 2014 году на Донбассе начался вооруженный конфликт, который продолжается до сих пор. Украина и Запад обвиняют Москву в поддержке пророссийских сепаратистов. Россия эти обвинения отвергает.