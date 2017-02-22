Радио Крым.Реалии. Крымские морпехи. Как Россия вербовала украинских солдат

В эфире Радио Крым.Реалии говорят о ситуации с украинскими военными на полуострове во время российской аннексии. Какие команды из Киева получали командиры крымских частей, как действовали российские солдаты и был ли шанс «отбить» Крым?

На эти вопросы ответит начальник пресс-службы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, бывший заместитель командира 501 отдельного батальона морской пехоты в Керчи Алексей Никифоров. Ведущий программы – Павел Казарин.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 (9:35 и 19:30 в Крыму) на средних волнах AM (частота 549 килогерц), в FM диапазоне (частота 100.7 мегагерц), а также на сайте Крым.Реалии. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.​