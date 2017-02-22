На заседании по «делу 26 февраля» не удалось допросить единственного свидетеля – адвокат

В Крыму 22 февраля завершилось очередное заседание по «делу 26 февраля». По словам адвоката Эдема Семедляева, сегодня не удалось допросить единственного свидетеля.

«Не удалось допросить единственного свидетеля, который пришел, он не дождался начала судебного заседания, так как по уважительной причине адвокат Омельченко задержался на полтора часа», – сказал Семедляев в комментарии корреспонденту Радио Свобода.

Также адвокат сообщил, что следующее заседание назначено на 27 февраля.

«Мы считаем, что дело затягивается. Например, на прошлом заседании нам удалось всего лишь одного свидетеля допросить, сегодня ни одного свидетеля. Если такое будет продолжаться, то мы около года будем дело рассматривать», – прокомментировал Семедляев.

После аннексии Крыма Россией на полуострове начали судить крымскотатарских активистов, принимавших 26 февраля 2014 года участие в митинге сторонников территориальной целостности Украины, которым противостояли активисты партии «Русское единство», руководимой на тот момент нынешним главой Крыма Сергеем Аксеновым.

20 июля суд на закрытом заседании разделил «дело 26 февраля» на два: отдельно – по заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу, и отдельно – по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».