В России созданы войска информационных операций – Шойгу

В Вооруженных силах России созданы войска информационных операций. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу, выступая 22 февраля в Госдуме России.

«Созданы войска информационных операций, что гораздо эффективнее, сильнее. Пропаганда должна быть умной, грамотной и эффективной», – сказал Шойгу, сообщает Интерфакс-Россия.

Впервые о необходимости создания в российской армии киберкомандования в марте 2012 заявил вице-премьер России Дмитрий Рогозин.

6 января американские спецслужбы представили доклад, в котором Россию обвинили во вмешательстве в президентские выборы в США с помощью хакеров и СМИ. Разведывательное ведомство пришло к выводу, что распоряжение о проведении кибератак отдал лично президент России Владимир Путин.

Кремль эти обвинения отвергает.