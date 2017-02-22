Еще двоих фигурантов крымского «дела Хизб ут-Тахрир» Рустема Исмаилова и Айдера Салединова отправили на прохождение психиатрической экспертизы. Об этом 22 февраля в комментарии Крым.Реалии сообщила супруга одного из задержанных Фатма Исмаилова.

«Не понимаю, зачем нормальных адекватных и порядочных людей отправляют в заведение, где находятся люди с тяжелыми душевными проблемами. Я считаю, что это очередной способ давления на крымских татар и на всех крымских мусульман», – отметила Фатма Исмаилова.

Она также не исключила, что в процессе проведения экспертизы у задержанных могут пытаться получить нужные обвинению показания.

«Мы не знаем, что там будет происходить, так как свидания нам не разрешают. Есть практика других людей, которые раньше находились на психиатрической экспертизе. Они говорили, что во время обследования врачи задавали такие вопросы, будто они следователи, пытались получить какую-то информацию», – добавила жена Рустема Исмаилова.

В то же время адвокат задержанного Оксана Железняк утверждает, что получение каких-либо показаний во время экспертизы исключено.

«Эксперты дадут заключение о состоянии здоровья моего подзащитного. Они скажут, является ли он психически-здоровым и осознавал ли он свои действия на момент инкриминируемого ему преступления. Других действий с ними проводить не будут», – отметила адвокат.

Раньше психиатрическую экспертизу проходили Муслим Алиев, Вадим Сирук, Энвер Бекиров, Эмир-Усеин Куку, Арсен Джеппаров, Рефат Алимов, Ремзи Меметов и Энвер Мамутов.

12 октября в Крыму были проведены обыски в пяти мусульманских семьях. В результате обысков задержаны пять крымских татар, которых обвиняют в участии запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир»: Рустем Исмаилов, Узаир Абдуллаев, Теймур Абдуллаев, Эмиль Джемаденов, Айдер Салединов.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».