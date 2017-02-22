В 2014 году перед аннексией военным Крыма было приказано выдвигаться в Киев – спикер ССО ВСУ

Украинские морпехи, которые дислоцировались в Крыму до аннексии полуострова, в феврале 2014 года получили распоряжение от бывшего военного руководства Украины выдвигаться в Киев для выполнения задач. Об этом в вечернем эфире Радио Крым.Реалии рассказал начальник пресс-службы Сил специальных операций ВСУ, бывший заместитель командира 501 отдельного батальона морской пехоты (Керчь), Алексей Никифоров.

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«Все началось 19 февраля (2014 года – КР), когда был назначен командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины начальником Генерального штаба и уехал в Киев. Буквально сразу за ним пришло распоряжение, в котором первому батальону морской пехоты феодосийскому, была поставлена задача убыть в Киев. Не видел самого распоряжения, в котором была поставлена задача, что именно делать, но то, что уезжали в Киев – однозначно. Они провели посадку в эшелоны и отправились без всякого шума, по военному. Моему батальону была поставлена задача отправить одну из рот именно в городок постоянной дислокации, потому что все уехали буквально в полном составе», – рассказал Никифоров.

По его словам, бывшее военное руководство Украины могло рассматривать крымские подразделения морской пехоты не как усиление подразделений «Беркута», а как охрану военных объектов.

«Нам представлялось, что когда Ильин (адмирал Юрий Ильин, бывший начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины – КР), тоже бывший морпех, пришел в Генеральный штаб, увидел там какие-то события на Майдане, то подумал, что, мол, где мои морпехи, чтобы охранять или Генштаб, или склады может», – сказал Никифоров.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».