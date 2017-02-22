Россия довольна результатами испытаний новых вооружений в Сирии – министр обороны

Министр обороны России Сергей Шойгу выразил удовлетворение военной кампанией Москвы в Сирии и заявил, что она стала хорошим испытанием новых систем вооружений и сил спецназначения.

Выступая в Государственной думе России, он заявил, что с 162 испытуемых в Сирии новых систем вооружений только 10 не оправдали надежд.

Кроме того, добавил он, благодаря 1760 боевым вылетам российской авиации в Сирии почти 90 процентов военных летчиков России получили боевой опыт.

Министр также назвал успешной миссию единого российского авианесущего корабля «Адмирал Кузнецов» к берегам Сирии, несмотря на то, что два из самолетов с этого корабля в течении миссии были утоплены. По его словам, полученный опыт позволит избежать ошибок в будущем.

На Западе и в значительной части арабского мира резко критикуют российскую военную кампанию в Сирии в поддержку правящего режима авторитарного президента Башара аль-Асада, которому во многих западных и арабских странах отказали в легитимности. По их данным, которые частично основываются и на сообщениях самих российских военных, главной целью ударов России стали не исламисты, как утверждает Москва, а другие противники Асада, в том числе и те, которые имеют поддержку Запада и арабского мира.