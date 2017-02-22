Адвокат российского оппозиционера призвал расследовать покушение на него

Адвокат российского оппозиционного деятеля, координатора правозащитной организации «Открытая Россия», журналиста Владимира Кара-Мурзы-младшего сообщил, что подал заявление в Следственный комитет России с требованием возбудить уголовное дело о покушении на убийство его клиента.

В заявлении, которое адвокат Вадим Прохоров опубликовал в Фейсбуке, он также просит провести проверку обстоятельств отравления его клиента.

35-летний Владимир Кара-Мурза-младший почувствовал себя плохо и попал в больницу в Москве 2 февраля. Из-за тяжелого состояния его пришлось на несколько дней ввести в искусственную кому. Ему поставили диагноз «острая почечная недостаточность на фоне интоксикации». Что стало причиной этой интоксикации, до сих пор не известно.

19 февраля, подлечившись, Владимир Кара-Мурза-младший вышел из больницы и сейчас отбывает курс медицинской реабилитации за пределами России.

В 2015 его уже госпитализировали с практически такими же симптомами. Тогда он тоже заявил о попытке отравить его. Тогда дело по его заявлению в правоохранительные органы так и не расследовали.

Владимир Кара-Мурза-младший – один из ветеранов российского оппозиционного политического движения и правозащитной деятельности.