«Севастопольэнерго» опубликовало график отключений света на март

Энергетическая компания «Севастопольэнерго» опубликовала график отключений света в городе на март.

«В связи с производством ремонтных работ возможны отключения электроэнергии в марте 2017 с 8:00 до 17:00 часов», – говорится в сообщении компании.

Полный список адресов, по которым возможны отключения света доступен здесь.

Накануне российский глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на полуострове существует дефицит электроэнергии.

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.