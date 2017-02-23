Кириленко: путинский режим никогда не сделает свободных людей в Крыму несвободными

Вице-премьер-министр Украины по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко обратился к жителям аннексированного Крыма со словами поддержки. Видеообращение Вячеслава Кириленко опубликовало Министерство информационной политики Украины в рамках информационной кампании «Крым – это Украина. 1096 дней сопротивления» о третьей годовщине незаконной аннексии полуострова.

Вячеслав Кириленко отметил, что все, кто находятся за пределами аннексированного полуострова, «помнят, что Крым – это Украина».

«Борьба свободных людей, которые остались на территории Крымского полуострова, имеет поддержку всей Украины, всей Европы, и всего мира. Мы помним, что эта борьба праведна, и закончится победой, потому что за ней правда. Как бы не старался оккупационный путинский режим преследовать крымских татар, украинцев, которые остались на территории полуострова, фабриковать уголовные дела, держать свободных людей в заключении, этот путинский режим никогда не сделает свободных людей несвободными», – сказал Вячеслав Кириленко.

Он добавил, что в Украине делают все возможное, чтобы мир оказал поддержку «свободолюбивым мыслям крымских татар и украинцев, которые остались на территории полуострова».

«В этот день, помня о вашей борьбе, вашем стремлении к свободе и воссоединению с Украиной, каждый из нас неоднократно скажет: Крым – это Украина», – добавил Кириленко.

В Украине и за рубежом стартует информационная кампания «Крым – это Украина. 1096 дней сопротивления» о третьей годовщине незаконной аннексии полуострова. Как сообщила первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар, информационная кампания, разработанная информационным агентством «RAM 360», включает телевизионные ролики и тематические плакаты, а также обращения представителей украинского правительства к крымчанам.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».