Несколько арестованных крымских татар вышли на связь – адвокат

Несколько арестованных 21 февраля крымских татар вышли на связь с родственниками. Об этом в комментарии Крым.Реалии сообщил крымский адвокат Эмиль Курбединов.

«Мне позвонил и сказали, что несколько человек вышли на связь. Они находятся в Симферополе при одном из отделов полиции, в учреждении, где отбывают наказание административно арестованные», – рассказал Курбединов.

Он утверждает, что отсутствие информации от арестованных – это нормальная практика для Крыма.

«Человеку никогда здесь никогда не разъясняют его права. По закону каждый задержанный имеет право на ежедневный звонок и раз в день встречаться с любым из родственников. Арестованным этого не объяснили. Действует такой принцип: спросят – ответим, не спросят – не проинформируем», – добавил адвокат.

Утром 23 февраля Курбединов сообщил, что на сегодняшний день нет ясности судеб 11 арестованных крымских татар. «Они не выходят на связь, своего местоположения не сообщили по прибытии в место отбывания ареста».

21 февраля состоялся обыск в квартире активиста Марлена Мустафаева. Российские силовики задержали его из-за сообщения в соцсети двухлетней давности с изображением символики запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир». Одновременно полиция задержала 10 крымских татар, которые снимали на видео происходящее. Мустафаеву дали 11 суток ареста, а другим десяти – 5 (за «несанкционированный массовое мероприятие»).

Министерство иностранных дел Украины неоднократно выражало обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму, а также призвало Россию прекратить давление на местных жителей, освободить всех задержанных и заключенных по политическим мотивам украинцев.