Чийгоз: спустя три года откладывать решение вопросов по Крыму и его статусу – недопустимо

Крымский политический заключенный, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз призвал украинское правительство и украинцев не откладывать больше решение вопросов, связанных с аннексированным Крымом и его статусом. Об этом он заявил в обращении, которое зачитал 23 февраля адвокат Николай Полозов в Верховной Раде Украины.

«Несмотря на те трудности, в которых оказалась современная Украина, мы не должны зависеть от мнения политиков, занимающихся барыжничеством. Наши действия должны быть консолидированы по всему миру, а украинские политики, депутаты, Президент Украины обязаны взять на себя ответственность и принять соответствующие решения», – заявил Чийгоз.

Также он призвал довериться и прислушаться к лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву и главе Меджлиса крымскотатарского народа Рефату Чубарову, «которые всегда умели нести ответственность за судьбу Крыма».

«Наш лидер Мустафа Джемилев призывал нас с пониманием относиться к тем трудностям, с которыми столкнулась независимая Украина. И мы большую часть проблем старались решить сами или жить с ними, дожидаясь, когда Украина окрепнет, станет полноценным членом Европейского Союза, будет привержена международным нормам, правам, свободам, что, естественно, скажется на решении наших, в первую очередь политических требований», – отметил Чийгоз в своем обращении.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.