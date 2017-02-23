Россия: оппозиция сообщила о «предупреждении» от полиции перед маршем памяти Немцова

О попытках правоохранительных органов российской столицы Москвы «предостеречь» участников марша памяти Бориса Немцова, запланированного на 26 февраля, сообщили в четверг его организаторы. На действия сотрудников прокуратуры и полиции, в частности, пожаловались оппозиционный политик Владимир Милов, член движения «Солидарность» Сергей Давидис, главный редактор оппозиционного издания «Ежедневный журнал» Александр Рыклин, представитель правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.

Кроме того, как сообщил правозащитный портал «ОВД-Инфо», полицейские также пришли домой к руководителю московского отделения «Партии прогресса» Николаю Ляскину.

В письменных «оговорках» к организаторам марша говорится о недопустимости «экстремистской деятельности» во время проведения акции, отмечают организаторы.

Российские силовые органы не подтверждают и не опровергают распространенной представителями оппозиции информации.

Марш памяти Бориса Немцова в Москве был согласован с городскими властями. Подобные акции запланированы еще в нескольких городах России.

Оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года в центре Москвы. Судебный процесс по его делу длится до сих пор.