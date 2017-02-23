Принципиальное решение по созданию батальона имени Номана Челебиджихана принято – Чубаров

Принципиальное решение по созданию в Украине батальона имени Номана Челебиджихана принято, заявил Радiо Свобода 23 февраля в кулуарах парламента народный депутат, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

«Мы провели все необходимые переговоры с министерством обороны Украины. Выбрано определенное направление, теперь я хотел бы, чтобы на все вопросы отвечало министерство обороны. Принципиальное решение главнокомандующего есть, министр обороны об этом знает. Не хотел бы, чтобы затягивался этот вопрос», – добавил он.

Накануне появилась информация об инциденте на территории базы общественного объединения «Аскер» в селе Чонгар, недалеко от административной границы с Крымом, вечером 12 февраля. По сообщению, на территорию базы заехал БТР, «вооруженные люди применили огнестрельное оружие».

Оперативное командование «Юг» сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, которое несет службу на административной границе с Крымом, опубликовало заявление, в котором уверяет, что «нападения не было». Военные указали, что выполняли боевые задачи, в это время «на позиции прибыли максимально вооруженные представители незаконного вооруженного формирования». Представители командования «Юг» приняли меры, согласно уставу, говорится в сообщении.

Дискуссия о создании крымскотатарского батальона в составе структуры правоохранительных органов Украины продолжается с минувшего года. В Меджлисе крымских татар сообщали, что все материалы по данному вопросу переданы президенту Украины Петру Порошенко и главе МВД Арсену Авакову.

Ленур Ислямов требует присвоить создаваемому «крымскотатарскому батальону» имени Номана Челебиджихана номер воинской части.

В Национальной Гвардии Украины, которое входит в систему Министерства внутренних дел Украины, отмечают, что заявления о создании в их структуре «крымскотатарского батальона», остаются пока на уровне заявлений, которые не закреплены законодательно.