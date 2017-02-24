Алексей Чалый может закончить как лидеры группировок «ЛДНР» – Березовец

Бывший «народный мэр» Севастополя, экс-спикер подконтрольного Кремлю Законодательного собрания города Алексей Чалый, который способствовал аннексии Крыма, может закончить как лидеры группировок «ЛДНР» – «неожиданно скончавшись». Такое мнение в вечернем эфире Радио Крым.Реалии 23 февраля высказал украинский политолог Тарас Березовец.

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Так эксперт прокомментировал заявление Чалого в интервью российскому изданию ТАСС, которое опубликовали 20 февраля, о том, что к аннексии Крыма начали готовиться еще в 2004 году.

«Все, о чем говорит Чалый в своем интервью, действительно правда и правда очень опасная. Я «переживаю» за здоровье Алексея Чалого, чтобы он не последовал следом за многими другими так называемыми «героями крымской весны», которые умирали, как мухи от переохлаждения, сердечной недостаточности. Это не шутки, потому что действительно большое количество руководителей и российских генералов умерли достаточно странными внезапными смертями в течении 2014-2017 годов», – подчеркнул Березовец.

В группировке «ДНР» 8 февраля заявили о смерти одного из самых известных главарей – Михаила Толстых по прозвищу «Гиви». Боевик «погиб в результате теракта» около шести часов утра 8 февраля.

Михаил Толстых «Гиви» родился 19 июля 1980 года в Иловайске Донецкой области. Возглавлял вооруженное формирование «Сомали», которое воюет в составе группировки «ДНР».

Толстых похоронили возле одного из командиров боевиков группировки «ДНР», гражданина России Арсения Павлова («Моторола»), который погиб в результате взрыва в лифте его дома в октябре 2016 года.

4 февраля в Луганске был взорван автомобиль, в котором находился один из главарей группировки «ЛНР», «начальник управления народной милиции» Олег Анащенко. Луганские сепаратисты также назвали взрыв «терактом» и обвинили в причастности к нему украинскую сторону.