У посольства России в Киеве прошла акция в поддержку пропавших крымчан

В Киеве у здания посольства России 24 февраля активисты провели акцию в поддержку без вести пропавших крымчан. Как сообщает украинский Центр информации про права человека, традиционная акция «Где Эрвин?» пройдет под стенами российского посольства в восьмой раз.

«24 февраля мы не будем говорить, говорить за нас будут цифры. В главных ролях: 3 марта 2014 года, числа 3, 17, 6 и другие. В рамках молчаливого перфоманса «Крымская нумерология» они расскажут, какие факты оккупации Крыма, начиная с 2014 года, они символизируют», – сообщили организаторы акции.

Член исполкома Всемирного конгресса крымских татар Эрвин Ибрагимов был похищен неизвестными в Бахчисарае 24 мая 2016 года. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как два человека в форме российских дорожных инспекторов остановили машину Ибрагимова и затащили его в свой микроавтобус.

После аннексии Крыма на территории полуострова участились случаи пропажи людей, преимущественно, из числа крымских татар. При этом в подконтрольном России Следкоме Крыма утверждают, что «массовых исчезновений крымских татар на полуострове нет».

Крымская правозащитная группа предполагает, что похищения были совершены российскими властями или подконтрольными им парамилитарными группами. Власти Крыма де-факто признают случаи исчезновения, но отрицают свою причастность к ним.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».