Юрисдикция России не распространяется на события 26 февраля 2014 года в Крыму – эксперт ОБСЕ

Россия не имеет юрисдикции для расследования событий 26 февраля 2014 года в Крыму, заявил эксперт ОБСЕ Сергей Остаф на пресс-конференции в Киеве 24 февраля, посвященной результатам исследования событий перед зданием Верховной Рады Крыма, проведенного украинским правозащитниками с привлечением международных экспертов при поддержке Украинского Хельсинкского союза по правам человека.

По его словам, на 94-ой странице отчета сообщается, что у России нет оснований для расследования событий в Крыму 2014 года, и напомнил, что фактически российская аннексия Крыма состоялась после событий 26 февраля, и потому законы России на митинг под Верховной Радой Крыма не распространяются.

«Угроза общественным интересам, которая наблюдалась (вероятность вынесения на заседание крымского парламента вопроса о «присоединении Крыма к России» –​ КР), она была не против России, а против Украины и автономии Крыма. Расследование России могло бы проводиться, если бы там были граждане России, но в то время там фигурировали украинские граждане.

Ясный вывод – юрисдикция России не распространяется на это дело, а поскольку расследование (следствие по «делу 26 февраля» – КР) ведется в отношении только одних участников, а не всех, это политическое расследование», – подчеркнул Сергей Остаф.

Международная экспертная группа (Молдова, Польша, Украина), которая осуществляла правовой анализ и реконструировала события 26 февраля 2014 года, считает, что расследовать данные обстоятельства должна именно Украина, которая на тот момент еще контролировала территорию Крыма.

26 февраля 2014 года президиум Верховной Рады АРК назначил внеочередное заседание парламента. Меджлис крымскотатарского народа опасался того, что на нем может быть поставлен вопрос о «присоединении Крыма к России», и созвал своих сторонников на митинг. В свою очередь, партия «Русское единство» Сергея Аксенова собрала пророссийский контрмитинг. Проукраинская акция численно превышала своих оппонентов, и в какой-то момент ее участники даже ворвались в здание парламента. В итоге заседание Верховной Рады Крыма в этот день так и не состоялось.

Заместитель главы Меджлиса крымских татар Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.