Земельные документы, выданные в Крыму после аннексии, не будут признаны Украиной – Госгеокадастр

Переоформление украинских документов на новых собственников или их отмена подконтрольными Кремлю властями полуострова – незаконна и не будет признана государственными органами Украины. Так в государственной службе Геодезии, картографии и кадастра ответили на информационный запрос Крым.Реалии, ссылаясь на статью Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины».

«Статьей 9 Закона предусмотрено, что какие-либо органы, их должностные и служебные лица на временно оккупированной территории, и их деятельность – считаются незаконными, если эти органы или лица созданы, избраны или назначены в порядке, не предусмотренными законами Украины. Какой либо акт (решения, документ), выданный органами или лицами, предусмотренным частью второй этой статьи, являются недействительными и не создают правовых последствий», – написали в официальном ответе на запрос Крым.Реалии.

Земельный вопрос Крыма обсудили в эфире Радио Крым.Реалии.

Сергей Аксенов предложил приостановить процесс дооформления земельных участков, объясняя это наличием незаконных построек, сообщают местные СМИ.

Местные власти в Крыму заявляли о желании упростить процесс оформления документов на дачные и садовые участки некоммерческих объединений.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».