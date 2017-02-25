Сирия: во время нападений в Хомсе погибли десятки людей

В Сирии во время нападений в западном городе Хомс погибли по меньшей мере 42 человека, сообщают активисты.

По сообщению наблюдателей по правам человека в Сирии, несколько смертников взорвали себя 25 февраля у главного офиса сил безопасности в Хомсе.

По сообщениям, среди погибших есть высокопоставленный офицер разведки.

Сейчас ответственность за нападения никто не взял.

Обычно за подобными нападениями в регионе стоит группировка «Исламское государство».

Город Хомс является третьим по величине в Сирии, его контролируют преимущественно правительственные войска.